Покрывало 220-122
5 490 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Vilmar, темно-серый
Стул Vilmar, коричневый
Стул Flower PK-04, темно-серый
Светильник настенный 01543
Светильник настенный 01542
Светильник настенный 01541
Светильник настенный 01540
Покрывало 220-124
Покрывало 220-126
Покрывало 220-127
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47