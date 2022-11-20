Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стеллаж металлический ТС Лайт, 1800x1000x300, 3 перфорированные полки
Обеденный стол Bauhaus
Модуль Portofino
Диван Chester S трехместный
Диван Cloud двухместный
Диван Cloud трехместный
Диван Halston двухместный
Диван Halston трехместный
Диван раскладной Шелл
Приставной столик Melano терраццо черный
Покрывало 220-127
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49