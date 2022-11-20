Ткань: Сатин
Основной цвет: Лиловый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Baroque мокко
Стул Baroque светло-серый
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками
Стул Sylvie, темно-серый
Диван угловой Бели
Диван угловой Сильвио
Диван угловой Леммер
Светильник подвесной KH01129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Покрывало 220-51
Покрывало 220-52