Покрывало 220-129

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Покрывало 220-129

4.3
5 490 ₽
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Покрывало 220-128
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Покрывало 220-130

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Коричневый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

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