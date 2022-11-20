Покрывало 220-129
5 490 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Кресло TopChairs City серый
Кресло TopChairs City черный
Слэб Марбург
Cтол ПУАТЬЕ, складной
Столик придиванный Rodes круглый
Cтол Yard
Cтол Yard, 1200x700
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Покрывало 220-51
Покрывало 220-52
Покрывало 220-53