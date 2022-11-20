Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Ель Вятская, зеленая, узкая
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Покрывало 220-51
Покрывало 220-52
Покрывало 220-53
Покрывало PMO-37
Покрывало PMP-14