Покрывало 220-45
5 490 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
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