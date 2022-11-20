Покрывало 220-48
5 490 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Розовый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Берн серый
Стул Берн темно-коричневый
Стул Eames Кремовый
Стул Eames DAR бежевый
Стул Eames DSR кремовый
Стул Eames DAR желтый
Стул Eames DAW коричневый
Стул Eames DAR коричневый
Стул Eames DSR коричневый
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
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