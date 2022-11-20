Ткань: Сатин
Основной цвет: Желтый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames DAR оранжевый
Стул Eames DSR оранжевый
Стул Eames барный DSW оранжевый
Слэб Марерро
Покрывало 220-51
Покрывало 220-52
Покрывало 220-53
Покрывало PMO-37
Покрывало PMP-14
Покрывало PMP-21
Покрывало PMO-04
Покрывало PMP-43
Покрывало PMO-34
Покрывало PMP-02