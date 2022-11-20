Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Стул с подлокотниками Bianca, Одри
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Стул Oden эспрессо x2
Стул Oden красный x2
Стул Oden светло-серый x2
Стул Oden коричневый x2
Стул Oden оливковый x2
Покрывало 220-53
Покрывало PMO-37
Покрывало PMP-14
Покрывало PMP-21
Покрывало PMO-04
Покрывало PMP-43
Покрывало PMO-34
Покрывало PMP-02
Покрывало PMP-20
Покрывало PMP-41