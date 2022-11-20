Покрывало 220-52
5 490 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Слэб Маскоги
Слэб Маштага
Cтол Yard, 1200x800
Cтол Yard, 1500x800
Cтол Yard, 1300x900
Cтол Sephi, кофейный
Cтол барный НАНТ, белый, D600
Cтол барный НАНТ, белый, D700
Cтол барный НАНТ, белый, D800
Cтол барный НАНТ, черный, D600
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