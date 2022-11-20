Покрывало PMO-04
1 590 ₽
Ткань: Софткоттон
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
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