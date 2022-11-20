Покрывало PMO-33

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Покрывало PMO-33

4.2
3 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Покрывало PMO-17
Покрывало PMO-17
Следующий Покрывало PMP-30
Покрывало PMP-30

Характеристики товара

Описание

Ткань: Софткоттон

Основной цвет: Голубой

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Без рисунка

Страна: КИТАЙ

Плотность: 110 гр/м2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длина
см		Ширина
см
220160

Цена указана за данный размер
250230

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
10

Стул Signal august velvet, черный

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
6

Стул Signal august velvet, синий

Настоящее фото товара Стул барный Mirakl кремовый капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
14

Стул барный Mirakl кремовый капучино

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
6

Стул Signal august velvet, серый

Настоящее фото товара Стул барный Haris серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
8

Стул барный Haris серый

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
5

Стул Signal august velvet, зеленый

Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул барный Car винтажно-коричневый

Настоящее фото товара Диван Mendini трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690
Оптовая цена
11

Диван Mendini трехместный

Подвесная люстра AquileiaНастоящее фото товара Подвесная люстра Aquileia, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
14

Подвесная люстра Aquileia

Подвесная люстра AquinoНастоящее фото товара Подвесная люстра Aquino, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
12

Подвесная люстра Aquino

Другие товары из раздела покрывала оптом

Настоящее фото товара Покрывало PMP-44, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMP-44

Настоящее фото товара Покрывало XJ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Покрывало XJ-01

Настоящее фото товара Покрывало PMP-03, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
8

Покрывало PMP-03

Настоящее фото товара Покрывало PMP-36, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
6

Покрывало PMP-36

Настоящее фото товара Покрывало PPL-03, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Покрывало PPL-03

Настоящее фото товара Покрывало PMP-10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
8

Покрывало PMP-10

Настоящее фото товара Покрывало PMP-12, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMP-12

Настоящее фото товара Покрывало PMP-15, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
10

Покрывало PMP-15

Настоящее фото товара Покрывало PPL-04, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Покрывало PPL-04

Настоящее фото товара Покрывало PMO-20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
10

Покрывало PMO-20