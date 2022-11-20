Покрывало PMO-33
3 090 ₽
Ткань: Софткоттон
Основной цвет: Голубой
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Без рисунка
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
Стул Signal august velvet, черный
Стул Signal august velvet, синий
Стул барный Mirakl кремовый капучино
Стул Signal august velvet, серый
Стул барный Haris серый
Стул Signal august velvet, зеленый
Стул барный Car винтажно-коричневый
Диван Mendini трехместный
Подвесная люстра Aquileia
Подвесная люстра Aquino
Покрывало PMP-44
Покрывало XJ-01
Покрывало PMP-03
Покрывало PMP-36
Покрывало PPL-03
Покрывало PMP-10
Покрывало PMP-12
Покрывало PMP-15
Покрывало PPL-04
Покрывало PMO-20