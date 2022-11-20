Покрывало PMO-34

7 оценок

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Покрывало PMO-34

4.1
3 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Покрывало PMP-43
Покрывало PMP-43
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Покрывало PMP-02

Характеристики товара

Описание

Ткань: Софткоттон

Основной цвет: Горчичный

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Без рисунка

Страна: КИТАЙ

Плотность: 110 гр/м2

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Варианты размеров

Длина
см		Ширина
см
220160

Цена указана за данный размер
250230

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