Покрывало PMP-03
3 090 ₽
Ткань: Софткоттон
Основной цвет: Серый
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
Секция многоместная Круиз
Секция многоместная Вояж БП
Секция многоместная Вояж БП 2П
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