Покрывало PMP-14
3 090 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Персиковый
Кол-во цветов: Разноцветное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
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