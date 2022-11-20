Ткань: Софткоттон
Основной цвет: Серый
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Ножки №8 Венеция
Ножки №9 Париж
Покрывало PMP-28
Покрывало PMP-40
Покрывало PMO-21
Покрывало PMO-31
Покрывало PMO-18
Покрывало PMO-32
Покрывало PMP-18
Покрывало PMP-42
Покрывало PMP-04
Покрывало PMP-37