Покрывало PMP-16

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Покрывало PMP-16

4.5
3 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Покрывало PMO-19
Покрывало PMO-19
Следующий Покрывало PMP-17
Покрывало PMP-17

Характеристики товара

Описание

Ткань: Софткоттон

Основной цвет: Серый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 110 гр/м2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длина
см		Ширина
см
220160

Цена указана за данный размер
250230

С этим товаром покупают

Стул с перфорацией S-образный синийНастоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Стул с перфорацией S-образный синий

Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
16

Стул с перфорацией S-образный белый

Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
5

Стул с перфорацией S-образный черный

Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
12

Секция перфорированная 2х местная, сварная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
13

Секция перфорированная 3х местная, сварная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
6

Секция перфорированная 3х местная

Секция перфорированная 4х местная, сварнаяНастоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
5

Секция перфорированная 4х местная, сварная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
13

Секция перфорированная 4х местная

Настоящее фото товара Ножки №8 Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
11

Ножки №8 Венеция

Настоящее фото товара Ножки №9 Париж, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Ножки №9 Париж

Другие товары из раздела покрывала оптом

Настоящее фото товара Покрывало PMP-28, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Покрывало PMP-28

Настоящее фото товара Покрывало PMP-40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMP-40

Настоящее фото товара Покрывало PMO-21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMO-21

Настоящее фото товара Покрывало PMO-31, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
14

Покрывало PMO-31

Настоящее фото товара Покрывало PMO-18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
14

Покрывало PMO-18

Настоящее фото товара Покрывало PMO-32, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Покрывало PMO-32

Настоящее фото товара Покрывало PMP-18, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
6

Покрывало PMP-18

Настоящее фото товара Покрывало PMP-42, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
12

Покрывало PMP-42

Настоящее фото товара Покрывало PMP-04, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
11

Покрывало PMP-04

Настоящее фото товара Покрывало PMP-37, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
11

Покрывало PMP-37