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Ткань: Софткоттон
Кол-во цветов: Цветное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Светильник на штанге Bremen черный верхний
Табуреты Далевилл венге/ крем
Табуреты Далевилл орех/ белый
Табуреты Далевилл белый
Табуреты Далевилл орех
Покрывало атлас-сатин
Покрывало искусственный шелк
Покрывало атлас-сатин с юбкой
Покрывало PN 220-05
Покрывало PN 220-07
Покрывало PN 220-09