Покрывало PMP-28

7 оценок

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Покрывало PMP-28

4.6
3 090 ₽
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Покрывало PMP-17
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Покрывало PMP-40

Характеристики товара

Описание

Ткань: Софткоттон

Кол-во цветов: Цветное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 110 гр/м2

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Варианты размеров

Длина
см		Ширина
см
220160

Цена указана за данный размер
250230

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