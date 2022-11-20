Покрывало PMP-30
3 090 ₽
Ткань: Софткоттон
Кол-во цветов: Цветное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 110 гр/м2
|Длина
см
|Ширина
см
|220
|160
|Цена указана за данный размер
|250
|230
Стул Signal aleksander, серый
Стул Signal aleksander, кремовый
Стул Signal benito, серый
Стул Halmar verdi, белый
Стул Kair, темно-серый, ножки черные
Стул Kair, темно-серый, ножки золото
Стул Kair, темно-синий, ножки черные
Стул Kair, темно-синий, ножки золото
Слэб Минстер
Покрывало XJ-01
Покрывало PMP-03
Покрывало PMP-36
Покрывало PPL-03
Покрывало PMP-10
Покрывало PMP-12
Покрывало PMP-15
Покрывало PPL-04
Покрывало PMO-20
Покрывало PMP-22