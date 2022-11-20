Покрывало PN 220-07
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Кресло Самба G
Стул Самба М
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Стул София
Стул Стандарт
Стул Стандарт +
Стул Тренд
Стул Хит Детский
Стул Стандарт №33
Покрывало PN 220-104
Покрывало PN 220-11
Покрывало PN 220-120
Покрывало PN 220-122
Покрывало PN 220-123
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное
Покрывало атлас-сатин