Покрывало PN 220-07

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Покрывало PN 220-07

4.7
8 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Покрывало PN 220-05
Покрывало PN 220-05
Следующий Покрывало PN 220-09
Покрывало PN 220-09

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Коричневый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло Самба GНастоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
7

Кресло Самба G

Стул Самба М Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
6

Стул Самба М

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул СофияНастоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
8

Стул София

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ТрендНастоящее фото товара Стул Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
5

Стул Тренд

Стул Хит ДетскийНастоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover
от1 10033
1 640 ₽
8

Стул Хит Детский

Стул Стандарт №33Настоящее фото товара Стул Стандарт №33, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
12

Стул Стандарт №33

Другие товары из раздела покрывала оптом

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-104, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-104

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-11, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Покрывало PN 220-11

Покрывало PN 220-120Настоящее фото товара Покрывало PN 220-120, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-120

Покрывало PN 220-122Настоящее фото товара Покрывало PN 220-122, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
5

Покрывало PN 220-122

Покрывало PN 220-123Настоящее фото товара Покрывало PN 220-123, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-123

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-124, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-124

Покрывало PN 220-125Настоящее фото товара Покрывало PN 220-125, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-125

Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонноеНастоящее фото товара Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное

Покрывало атлас-сатинНастоящее фото товара Покрывало атлас-сатин, произведённого компанией ChiedoCover
780
Оптовая цена
8

Покрывало атлас-сатин