Покрывало PN 220-09

11 оценок

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Покрывало PN 220-09

4.5
8 790 ₽
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Покрывало PN 220-07
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Покрывало PN 220-104

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Белый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

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