Покрывало PN 220-09
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Белый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Орфей
Стул Рико
Кресло Чарльз
Стул Балун G
Кресло Балун PLZ-2
Кресло Балун W
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