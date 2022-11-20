Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Eames DAW черный
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames DAW красный
Стул Eames DAW желтый
Стул Eames DAR черный
Стул Eames DAR белый
Стул Eames DSR белый
Стул Eames DSR черный
Стул Eames DSR желтый
Стул Eames DSR красный
Кресло Livorno, серый
Покрывало PN 220-123
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Покрывало PN 220-126
Покрывало PN 220-127
Покрывало PN 220-128
Покрывало PN 220-129
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное
Покрывало атлас-сатин