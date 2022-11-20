Покрывало PN 220-122
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Бежевый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Борно черный
Стул Борно зеленый
Стул 1004
Стул Тео
Елочка из хвои Cozy
Елочка из хвои Gold
Елочка из хвои Christmas
Композиция на стол Purple
Встраиваемый светильник Стэрия
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Покрывало PN 220-126
Покрывало PN 220-127
Покрывало PN 220-128
Покрывало PN 220-129
Покрывало PN 220-130
Покрывало PN 220-131
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное