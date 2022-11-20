Покрывало PN 220-122

5 оценок

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Покрывало PN 220-122

4.1
8 790 ₽
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Покрывало PN 220-120
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Бежевый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

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