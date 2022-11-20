Покрывало PN 220-123
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Золотой
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
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