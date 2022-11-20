Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Венера диамант вельвет мятный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Оскар вельвет изумрудный
Стол книжка Адонис
Комплект обеденный с деревянными стульями
Ножка деревянная мебельная 65
Покрывало PN 220-126
Покрывало PN 220-127
Покрывало PN 220-128
Покрывало PN 220-129
Покрывало PN 220-130
Покрывало PN 220-131
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное