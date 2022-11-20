Ткань: Сатин
Основной цвет: Белый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Оскар вельвет серый
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Стул Оскар вельвет шампань
Стул Молли вельвет королевский синий
Обеденная группа Дибан
Обеденная группа Эдея
Обеденная группа Обала
Стол журнальный Limbo
Ножка деревянная 45
Настенный светильник Люмия
Покрывало PN 220-127
Покрывало PN 220-128
Покрывало PN 220-129
Покрывало PN 220-130
Покрывало PN 220-131
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-21
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное