Покрывало PN 220-126

7 оценок

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Покрывало PN 220-126

4.8
8 790 ₽
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Покрывало PN 220-125
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Покрывало PN 220-127

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Серый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

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