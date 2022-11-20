Покрывало PN 220-126
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Серый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Ножка деревянная гнутая 38
Диван Софи
Кресло Orfei, коричневый
Cтол Tulip style, черный, D1100
Покрывало PN 220-128
Покрывало PN 220-129
Покрывало PN 220-130
Покрывало PN 220-131
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-21
Покрывало PN 220-22
Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное