Ткань: Сатин
Основной цвет: Сиреневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул детский Kinder S, деревянный
Стул детский Kinder M, деревянный
Стул детский Kinder L, деревянный
Подвесной светильник Letizia
Покрывало PN 220-130
Покрывало PN 220-131
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-21
Покрывало PN 220-22
Покрывало PN 220-23
Покрывало PN 220-24
Покрывало PN 220-26