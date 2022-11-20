Покрывало PN 220-129
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Самба черный
Ножка деревянная гнутая 37
Доска сервировочная 45x30, каучуковое дерево
Покрывало PN 220-131
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-21
Покрывало PN 220-22
Покрывало PN 220-23
Покрывало PN 220-24
Покрывало PN 220-26
Покрывало PN 220-27