Ткань: Сатин
Основной цвет: Коричневый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Композиция на стол Blue
Композиция на стол Light
Покрывало PN 220-14
Покрывало PN 220-19
Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-21
Покрывало PN 220-22
Покрывало PN 220-23
Покрывало PN 220-24
Покрывало PN 220-26
Покрывало PN 220-27
Покрывало PN 220-87