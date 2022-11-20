Характеристики товара
Описание
Ткань: Сатин
Основной цвет: Синий
Кол-во цветов: Разноцветное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Ткань: Сатин
Основной цвет: Синий
Кол-во цветов: Разноцветное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Покрывало PN 220-05
Покрывало PN 220-07
Покрывало PN 220-09
Покрывало PN 220-104
Покрывало PN 220-11
Покрывало PN 220-120
Покрывало PN 220-122
Покрывало PN 220-123
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Стул прозрачный Сиеста Контракт черный
Стул прозрачный Ванити
Стул прозрачный Ванити серый
Стул Гаузи с деревянными ножками
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли