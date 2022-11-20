Покрывало PN 220-21

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Покрывало PN 220-21

5
8 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Покрывало PN 220-20
Покрывало PN 220-20
Следующий Покрывало PN 220-22
Покрывало PN 220-22

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Желтый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
5

Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный

Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Рок синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настенный профиль ДиезНастоящее фото товара Настенный профиль Диез, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
8

Настенный профиль Диез

Настенный светильник ОкулНастоящее фото товара Настенный светильник Окул, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
5

Настенный светильник Окул

Настенный светильник ОреолНастоящее фото товара Настенный светильник Ореол, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
14

Настенный светильник Ореол

Настенный светильник СтэрияНастоящее фото товара Настенный светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
5

Настенный светильник Стэрия

Другие товары из раздела покрывала оптом

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-23, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
7

Покрывало PN 220-23

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-24, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
15

Покрывало PN 220-24

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-26, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Покрывало PN 220-26

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-27, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
5

Покрывало PN 220-27

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-87, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Покрывало PN 220-87

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-88, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
10

Покрывало PN 220-88

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-89, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-89

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-90, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
15

Покрывало PN 220-90

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-92, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Покрывало PN 220-92

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-93, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
8

Покрывало PN 220-93