Ткань: Сатин
Основной цвет: Желтый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный
Стул Рок синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Настенный профиль Диез
Настенный светильник Окул
Настенный светильник Ореол
Настенный светильник Стэрия
Покрывало PN 220-23
Покрывало PN 220-24
Покрывало PN 220-26
Покрывало PN 220-27
Покрывало PN 220-87
Покрывало PN 220-88
Покрывало PN 220-89
Покрывало PN 220-90
Покрывало PN 220-92
Покрывало PN 220-93