Покрывало PN 220-24
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Бронза
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул прованс-4
Стул Дублин винный
Стул Дублин золотая осина
Стул Дублин лепесток перца
Стул Дублин террариумный мох
Стул Бергамо, эмаль
Блюдо Кит
Кресло Стенхамн
Покрывало PN 220-27
Покрывало PN 220-87
Покрывало PN 220-88
Покрывало PN 220-89
Покрывало PN 220-90
Покрывало PN 220-92
Покрывало PN 220-93
Покрывало PN 220-94
Покрывало PN 220-95
Покрывало 220-120