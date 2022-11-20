Покрывало PN 220-24

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Покрывало PN 220-24

4.4
8 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Покрывало PN 220-23
Покрывало PN 220-23
Следующий Покрывало PN 220-26
Покрывало PN 220-26

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Бронза

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул прованс-4Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
15

Стул прованс-4

Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 416 шт.
Стул Дублин золотая осинаНастоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
6

Стул Дублин золотая осина

Стул Дублин лепесток перцаНастоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
8

Стул Дублин лепесток перца

В наличии 49 шт.
Стул Дублин террариумный мохНастоящее фото товара Стул Дублин террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
5

Стул Дублин террариумный мох

Стул Бергамо, эмальНастоящее фото товара Стул Бергамо, эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Стул Бергамо, эмаль

Блюдо КитНастоящее фото товара Блюдо Кит, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
8

Блюдо Кит

Настоящее фото товара Кресло Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
5

Кресло Стенхамн

Другие товары из раздела покрывала оптом

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-27, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
5

Покрывало PN 220-27

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-87, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Покрывало PN 220-87

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-88, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
10

Покрывало PN 220-88

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-89, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-89

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-90, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
15

Покрывало PN 220-90

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-92, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Покрывало PN 220-92

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-93, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
8

Покрывало PN 220-93

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-94, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Покрывало PN 220-94

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-95, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Покрывало PN 220-95

Настоящее фото товара Покрывало 220-120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
13

Покрывало 220-120