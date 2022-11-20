Товар в корзине. Перейти
Покрывало PN 220-26 - фото 1

Покрывало PN 220-26

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Покрывало PN 220-24
Покрывало PN 220-24
Следующий Покрывало PN 220-27
Покрывало PN 220-24

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Розовый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

Плотность: 125 гр/м2

Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-05, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
10

Покрывало PN 220-05

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-07, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Покрывало PN 220-07

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-09, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Покрывало PN 220-09

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-104, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-104

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-11, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Покрывало PN 220-11

Покрывало PN 220-120Настоящее фото товара Покрывало PN 220-120, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-120

Покрывало PN 220-122Настоящее фото товара Покрывало PN 220-122, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
5

Покрывало PN 220-122

Покрывало PN 220-123Настоящее фото товара Покрывало PN 220-123, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-123

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-124, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-124

Покрывало PN 220-125Настоящее фото товара Покрывало PN 220-125, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
9

Покрывало PN 220-125

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Напольный светильник БриллиансНастоящее фото товара Напольный светильник Бриллианс, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена
15

Напольный светильник Бриллианс

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 11 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден