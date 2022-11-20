Ткань: Сатин
Основной цвет: Розовый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Кресло пластиковое зеленое
Кресло пластиковое красное
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Кресло Майами
Покрывало PN 220-89
Покрывало PN 220-90
Покрывало PN 220-92
Покрывало PN 220-93
Покрывало PN 220-94
Покрывало PN 220-95
Покрывало 220-120
Покрывало 220-121
Покрывало 220-122
Покрывало 220-123