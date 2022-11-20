Покрывало PN 220-95
8 790 ₽
Ткань: Сатин
Основной цвет: Синий
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Страна: КИТАЙ
Плотность: 125 гр/м2
Размер: Евро: 230х250; наволочки: 50х70+5см (кант) - 2шт
Стул ЛТ С15380
Стул ЛТ С16412
Стул ЛТ С18475
Стул ЛТ С18476
Стул ЛТ С12298ДБ
Диван прямой Сильвио
Диван прямой Луиджи
Светильник настенный 01555
Светильник настенный 01554
Покрывало 220-121
Покрывало 220-122
Покрывало 220-123
Покрывало 220-124
Покрывало 220-126
Покрывало 220-127
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131