Покрывало XJ-01

13 оценок

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Покрывало XJ-01

4.3
7 090 ₽
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Покрывало PMP-44
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Покрывало PMP-03

Характеристики товара

Описание

Ткань: Полиэстер

Основной цвет: Бежевый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

Страна: КИТАЙ

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Варианты размеров

Длина
см		Ширина
см
220160


250230Цена указана за данный размер

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