Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина3 мм
- Высота240 мм
- Цветчерный
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