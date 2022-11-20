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Полкодержатель Лофт 220*220*3 (пара) - фото 1Полкодержатель Лофт 220*220*3 (пара) - фото 2Полкодержатель Лофт 220*220*3 (пара) - фото 3Полкодержатель Лофт 220*220*3 (пара) - фото 4

Полкодержатель Лофт 220*220*3 (пара)

Артикул: CH-051-611
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина3 мм
  • Высота220 мм
  • Цветчерный

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