Полотенце банное Bamboo CL-1
590 ₽
Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 500 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
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