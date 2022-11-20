Полотенце банное Bamboo PR-1
590 ₽
Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 500 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
Скамья Лора
Скамья Клеопатра
Скамья
Скамья Барон
Скамья Престиж
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый
Стул Марго
Стул мягкий Алекс
Стул Гранд Л
Стул Гранд М
Полотенце банное Emily-5
Полотенце банное Bamboo PR-2
Полотенце банное Wellness-6
Полотенце банное Wellness-5
Полотенце банное Bamboo PR-5
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат Вафельный женский
Халат Вафельный мужской