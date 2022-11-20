Полотенце банное Bamboo PR-4

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полотенце банное Bamboo PR-4

4.6
590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подушка лебяжий пух люкс детская
Подушка лебяжий пух люкс детская
Следующий Полотенце банное Emily-6
Полотенце банное Emily-6

Характеристики товара

Описание

Ткань: Махра

Кол-во цветов: Однотонное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 500 гр/м2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
7040цена на сайте приведена за этот размер
9050
14070

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ручник официанта, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
15

Ручник официанта, темно-синий

Настоящее фото товара Ручник официанта, синий, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
10

Ручник официанта, синий

Настоящее фото товара Ручник официанта, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
12

Ручник официанта, темно-зеленый

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
8

Ручник впитывающий

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Ручник впитывающий, бежевый

Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Люстра Miraggio 6

Настоящее фото товара Люстра Miraggio 4, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Люстра Miraggio 4

Настоящее фото товара Люстра Princess 12, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
7

Люстра Princess 12

Настоящее фото товара Люстра Princess 8, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
10

Люстра Princess 8

Настоящее фото товара Люстра Princess 5, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
13

Люстра Princess 5

Другие товары из раздела гостиничный текстиль оптом

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7

Полотенце банное Miranda-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Miranda-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
11

Полотенце банное Miranda-6

Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
15

Халат Махровый женский, с капюшоном

Халат Вафельный женскийНастоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Халат Вафельный женский

Халат Вафельный мужскойНастоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
14

Халат Вафельный мужской