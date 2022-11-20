Полотенце банное Bamboo PR-5
590 ₽
Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 500 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
Стул Генуя черный
Стул Милан
Стул Шоле желтый
Стул Шоле белый
Стул Версаль дерево, черный каркас
Стул Версаль черный, черный каркас
Стул Версаль белый, черный каркас
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Стул Версаль черный, белый каркас
Стул барный Джокер
Полотенце банное Emily-2
Полотенце банное Wellness-3
Полотенце банное Seashells-9
Полотенце банное Wellness-4
Полотенце банное Seashells-1
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат Вафельный женский
Халат Вафельный мужской