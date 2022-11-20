Полотенце банное Miranda-2
490 ₽
Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 450 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
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