Полотенце банное Miranda-2

11 оценок

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Полотенце банное Miranda-2

4.4
490 ₽
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Полотенце банное Bamboo CL-9

Характеристики товара

Описание

Ткань: Махра

Кол-во цветов: Однотонное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 450 гр/м2

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
7040цена на сайте приведена за этот размер
9050
14070

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