Полотенце банное Seashells-2

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полотенце банное Seashells-2

4.2
590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полотенце банное Bamboo CL-2
Полотенце банное Bamboo CL-2
Следующий Полотенце банное Bamboo PR-1
Полотенце банное Bamboo PR-1

Характеристики товара

Описание

Ткань: Махра

Кол-во цветов: Однотонное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 500 гр/м2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5030
7040цена на сайте приведена за этот размер
9050
14070

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Фрак, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Фрак, бежевый

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
7

Стул Фрак, красный

Настоящее фото товара Стул Фрак, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
7

Стул Фрак, фуксия

Настоящее фото товара Стул Митч белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
8

Стул Митч белый

Настоящее фото товара Стул Митч желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
10

Стул Митч желтый

Настоящее фото товара Стул Митч бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
7

Стул Митч бежевый

Настоящее фото товара Стул Митч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
6

Стул Митч красный

Настоящее фото товара Стул Новая классика салатовый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Стул Новая классика салатовый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Новая классика серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
5

Стул Новая классика серый/ белый

Настоящее фото товара Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый

Другие товары из раздела гостиничный текстиль оптом

Полотенце банное Bamboo CL-3 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-3 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Bamboo CL-3

Полотенце банное Emily-5Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-5, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-5

Полотенце банное Bamboo PR-2Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-2, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Полотенце банное Bamboo PR-2

Полотенце банное Wellness-6Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-6, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
13

Полотенце банное Wellness-6

Полотенце банное Wellness-5Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-5, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-5

Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
15

Халат Махровый женский, с капюшоном

Халат Вафельный женскийНастоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Халат Вафельный женский

Халат Вафельный мужскойНастоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
14

Халат Вафельный мужской