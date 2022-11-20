Полотенце банное Seashells-2
590 ₽
Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 500 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|50
|30
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
Стул Фрак, бежевый
Стул Фрак, красный
Стул Фрак, фуксия
Стул Митч белый
Стул Митч желтый
Стул Митч бежевый
Стул Митч красный
Стул Новая классика салатовый/ желтый
Стул Новая классика серый/ белый
Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
Полотенце банное Bamboo CL-3
Полотенце банное Emily-5
Полотенце банное Bamboo PR-2
Полотенце банное Wellness-6
Полотенце банное Wellness-5
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат Вафельный женский
Халат Вафельный мужской