Полотенце банное Seashells-8

5 оценок

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Полотенце банное Seashells-8

4.7
590 ₽
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Полотенце банное Seashells-3
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Полотенце банное Bamboo CL-2

Характеристики товара

Описание

Ткань: Махра

Кол-во цветов: Однотонное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 500 гр/м2

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5030
7040цена на сайте приведена за этот размер
9050
14070

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