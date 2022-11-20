Полотенце банное Wellness-3

14 оценок

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Полотенце банное Wellness-3

4.2
490 ₽
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Полотенце банное Seashells-9

Характеристики товара

Описание

Ткань: Махра

Кол-во цветов: Однотонное

Страна: КИТАЙ

Плотность: 450 гр/м2

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5030
7040цена на сайте приведена за этот размер
9050
14070

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