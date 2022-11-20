Ткань: Махра
Кол-во цветов: Однотонное
Страна: КИТАЙ
Плотность: 450 гр/м2
|Длинна
см
|Ширина
см
|50
|30
|70
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|90
|50
|140
|70
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Покрывало PN 220-05
Покрывало PN 220-07
Покрывало PN 220-09
Покрывало PN 220-104
Покрывало PN 220-11
Покрывало PN 220-120
Покрывало PN 220-122
Покрывало PN 220-123
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