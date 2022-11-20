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Полотенце для ног белое 700 - фото 1

Полотенце для ног белое 700

6 оценок
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Полотенце махровое белое 40x70
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Полотенце махровое белое 40x70

Характеристики товара

Описание

Размер: 50 x 70

Состав: 100% хлопок

Плотность: 700г/м2

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