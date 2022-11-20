Характеристики товара
Описание
Размер: 50 x 70
Состав: 100% хлопок
Плотность: 700г/м2
Размер: 50 x 70
Состав: 100% хлопок
Плотность: 700г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Чехол 08 цветной
Чехол 02
Опора для стола квадратная
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Стеллаж 23
Вешалка Классика 2/1 ДК
Обеденная группа Аквафорт
Модульный диван Peterhof