Фотография Полотенце KARBY, 400x700, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце KARBY, 400x700, белый

4.7
Оптовая цена при покупке от 10 шт190 ₽
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Полотенце KARBY, 400x700, белый
Полотенце KARBY, 400x700, белый
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Полотенце KARBY, 400x700, белый

4.7
190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый
  • Материалхлопок

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